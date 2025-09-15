ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手（37）が14日（日本時間15日）、本拠でのフィリーズ傘下3Aリーハイバレー戦に先発登板。6回8安打4失点で今季7敗目（5勝）を喫した。初回1死走者なしから四球と安打で一、二塁とされると重盗を決められ二、三塁。そこから2点適時打を許した。3回は単打と死球で無死一、二塁のピンチ。遊直で併殺を奪ったが、次打者から連続適時打でこの回も2点を失った。6回で85球を投げ、ストライ