元SKE48古畑奈和（29）が15日、都内でセカンド写真集「知らない私」（光文社）発売記念イベントを開催した。約3年半ぶりの写真集で、初めて海外撮影を実施。大胆なランジェリーカットや水着カットを収録した、変幻自在の振り幅を凝縮した1冊となった。「写真集は私にとって私の歩みや今の自分を詰め込んだ1冊になると思ったので、発売が決まってうれしかった。読み応えがあって1本の映画のようなものが作れた」と胸を張った。お気