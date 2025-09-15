ÇÐÍ¥º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Î¹¹Ô¹¥¤­¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤â´ØÀ¾ÊÛ¤òÄÌ¤¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÁÒÅÄÂçÀ¿¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ä¤·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥â¥Ä¥É¥Ð¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤­¤¿¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡Ö¥º¥Ð¥ê¡¢Î¹¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç45¥«¹ñ¤âË¬¤ì¤¿¡£¤´¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òº£Æü¤ª¼Ú¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î¸ø¼°X¤Ë