大エースが攻守で魅せた。現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、覇権奪回を目ざすマンチェスター・シティが、宿敵マンチェスター・ユナイテッドとホームで対戦。18分に今季初先発のフィル・フォーデンが先制点を挙げた後、53分と68分にアーリング・ハーランドが追加点を奪い、３−０で圧勝した。ハーランドは得点数をリーグトップの５点に伸ばすと同時に、セットプレー時の守備でもポテンシャルの高さを発揮した