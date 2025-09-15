工藤は再び帰ってきた1軍舞台で三者連続三振の圧巻ピッチング（C）産経新聞社阪神は9月14日の中日戦（甲子園）に0−1の完封負け。中日ベテラン左腕、大野雄大に8回4安打無失点と封じられ今季7度目の完封負け、中日戦は10勝11敗と再びリーグ唯一の負け越しとなった。【動画】見せた、ロマン腕！再合流した工藤は最速159キロをマークしたただ敗戦の中でも光る材料となったのは8回に2番手で登板した工藤泰成にもある。中日の