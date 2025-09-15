ともに日本代表経験がある森下龍矢と大橋祐紀が所属するイングランド2部ブラックバーンは、15日のワトフォード戦に1-0で勝利した。後半2分に決勝ゴールを決めたのは、新加入の森下。大橋の見事なパスに反応すると、冷静にシュートを流し込んだ。移籍後初ゴールを決めた森下は、クラブ公式インタビューに英語で対応。喜びを露わにしつつ、同世代である大橋とのホットラインについてはこう語っていた。「祐紀とは強いつながりがある