◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）準決勝日本62―24トンガ（2025年9月14日米コロラド州デンバー）世界ランキング13位の日本は同16位のトンガを62―24で下し、2年連続の決勝進出を決めた。28歳のPR祝原涼介（横浜）は後半10分から出場し、記念すべき日本代表初キャップを獲得。日本協会を通じて「日本代表として試合に臨むチャンスをいただけたことを、心から光栄に思います」などと