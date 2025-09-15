兵庫県警察本部兵庫県西宮市の住宅街で8月、男女3人が刃物で切りつけられ負傷した事件で、県警は15日、このうち女性（84）と男性（92）の夫婦に対する殺人未遂の疑いで、同市里中町、無職井上雄司容疑者（39）を再逮捕した。再逮捕容疑は8月26日午前9時55分ごろから10時ごろの間、夫婦の自宅で2人を切りつけるなどして殺害しようとした疑い。容疑者は夫婦と知人とみられ、県警は何らかのトラブルがあった可能性も視野に調べる