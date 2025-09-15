１５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、八木（妻夫木聡）の助言により、「あんぱんまん」を嵩（北村匠海）が編集長を務める「詩とメルヘン」で連載することになる。八木は、「あんぱんまん」が就学前の小さな子たちが興味を持っていることを見抜き、「詩とメルヘン」での連載を勧める。さらに嵩は新しい雑誌「いちごえほん」も手がけることに。嵩は「今度の『いちごえほん』は子どもと、子どもの心を持った