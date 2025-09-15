指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）のメンバーが15日、都内で、ライブ＆ドキュメンタリー映画「≠ME THE MOVIE」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。今年2月にさいたまスーパーアリーナで行った6周年コンサートに密着した作品。舞台あいさつには尾木波菜（22）、落合希来里（24）、櫻井もも（21）、菅波美玲（25）、鈴木瞳美（24）、本田珠由記（21）の5人が登壇した。友だちと一緒に同