【モデルプレス＝2025/09/15】カリスマトレーナーのAYAが14日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。【写真】カリスマトレーナー、美ボディ際立つミニ丈姿◆AYA、美スタイル披露AYAは「ボディラインの出るタイトワンピは私の夏の定番」とし、鮮やかなオレンジ色のタイトワンピースで鍛え抜かれた美しい脚のラインを披露した。この投稿に、ファンからは「驚異のスタイル」「オレンジが似合ってる」「美脚すぎる」「引