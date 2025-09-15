最高級モデルに反響集まる！ホンダの人気コンパクトミニバン「フリード」は、誕生以来“ちょうどいいサイズ感”と扱いやすさを武器に、ファミリー層を中心に高い支持を集め続けています。2025年上半期の新車販売台数ランキングでは4位（軽自動車除く）に入るなど、その存在感はいまも衰えることを知りません。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”ホンダ最新「“4WD”コンパクトミニバン」です！（30枚以上）小回りの