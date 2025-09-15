米プロバスケットボール（ＮＢＡ）レイカーズの八村塁が１４日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）に出演した。この日はけが療養中のお笑いコンビ・ロッチの中岡創一の助っ人として登場。中岡は７月にベトナムロケでモーターボートを使用した人気動画の再現に挑戦したところ尻を強打。第２腰椎圧迫骨折疑いと診断された。現在、療養中の中岡だが助っ人として紹介された