乗客数が少ないＪＲ紀勢線の新宮―白浜間について、ＪＲ西日本や県、沿線自治体などで作る「紀勢本線活性化促進協議会」の新宮白浜区間部会が利用促進策を発表した。１１月〜来年３月の平日に特急「くろしお」を増便することに加え、特急利用者が駅前駐車場を無料で使えたり、ポイントで運賃の一部を還元したりすることなどで効果を探る。（丹下巨樹）ＪＲ西によると、同区間の営業赤字は２０２１〜２３年度平均で約２９億円。