◆オリックス―ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの近藤健介が試合前練習で完全別メニュー調整を行った。近藤は14日のオリックス戦（京セラドーム大阪）で腰の張りを訴え、途中交代。小久保裕紀監督は「腰の張りが強いので。明日（15日）は様子を見るかもしれない。明日（球場に）来てからですね」と話していた。一夜明けて、グラウンドには姿を見せたが、全体のウオーミングアップや打撃練習には加わら