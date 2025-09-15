´é¤¬¤æ¤¬¤àÇ®¡¹¥·¥ç¥Ã¥ÈÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï!¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¤Î?¥Õ¡¼¥Õ¡¼Ç®¡¹¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎË­¿Ã½¨Ä¹(ÃçÌîÂÀ²ì)¤ÎÀµºÊ¡¦·Ä(¤Á¤«)Ìò¤ò±é¤¸¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ç¡¢¾®äÆÊñ¤ò¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤ÈÎä¤Þ¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤âÇ®¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¿å¾å¹±»Ê¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¤³¤Î´Å¤¤ñ²»Ò¤ÎÆþ¤Ã¤¿¾®äÆÊñ¤¬ÀäÉÊ¤Ç¤·