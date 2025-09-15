＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇14日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞「最後良かった〜、取れて〜」〈連続写真〉双子でもスイングが違う？ 妹・千怜はシャットフェースで左に振り抜く！岩井千怜は、18ホールを終えグリーンを降りると、ホッとしたような表情で、そんな思いを吐き出した。首位との2打差を追いかけ米ツアー2勝目を目指したラウンドは、苦しい終盤を過ごすことになっただけに