浸水被害に遭った写真を洗浄する体験会が14日、天草市でありました。 ボランティアで、これまで11万枚の写真の洗浄活動をした「あらいぐま人吉」が開き、参加者は水で浸したスポンジで汚れやにじんだ場所を丁寧に拭き取っていました。8月の記録的大雨での依頼は2万枚以上にのぼるということです。