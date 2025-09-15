フー・ファイターズ（Foo Fighters）は現地時間9月13日の夜、2025年最初の公演としてカリフォルニア州サンルイスオビスポのキャパ900人のフリーモント・シアターに登場し、新ドラマーのイラン・ルービンと初めて演奏を行った。ナイン・インチ・ネイルズの元メンバーであるルービンは、2022年に長年のドラマーだったテイラー・ホーキンスが亡くなった後に加入したジョシュ・フリーズとバンドが別れたのち、この夏からフーファイに参