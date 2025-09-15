◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇井上尚弥（判定）ムロジョン・アフマダリエフ●（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）プロボクシングの世界戦でパンチ数などのデータを集計する米国のＣＯＭＰＵＢＯＸは１５日までに、ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマ