９月１５日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１３頭立て）は、２番人気のサンダーストラック（牡、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、デビュー戦を白星で飾った。豪Ｇ１馬のシーブルックを母に持つ血統馬。勝ち時計は１分３６秒９（良）。７番枠から道中は７、８番手に構えた。３、４コーナーで馬群の外を回して前へ進出すると、直線でも脚を伸ばして、粘り込むアースヴィンチを鼻差とらえた。ルメール騎