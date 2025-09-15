９月１５日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１０頭立て）は、菱田裕二騎手が乗った単勝７番人気のアイガーリー（牡２歳、栗東・秋山真一郎厩舎、父モズアスコット）がスローペースに落とすと、後続の追撃を首差抑えてデビュー勝ち。２着に６番人気のマサハヤルージュ（高杉吏麒騎手）が入り、そこから２馬身差の３着に２番人気ティタノマキア（松山弘平騎手）が入った。アイガーリーは今年の千葉サラブレッドセールで