いわゆる“いい人”止まりで、あまり女運に恵まれていなかったという後輩。そんな後輩の前に突然舞い降りた天使！疑念を抱きつつも一瞬で恋に落ちてしまい、天使のような彼女の陰謀に巻き込まれていきます。ほんとうに天使だったらよかったに…。【まんが】僕の妻は托卵妻でした(ウーマンエキサイト編集部)