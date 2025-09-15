15日の中山5R・新馬戦（芝1600メートル）は、母に豪G1馬を持つ2番人気サンダーストラック（牡＝木村、父ロードカナロア）が差し切り勝ちを収めた。道中は中団に位置。直線は上がり3F最速34秒2の脚を使って、逃げたアースヴィンチを鼻差かわした。ルメールは「いい馬だと思う」と相棒を絶賛。「まだ他の馬を気にしていて前半はポジションが下がったが、直線で外に出してからは力を使ってくれた」とレースを振り返り「1600メー