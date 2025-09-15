諫早市で恒例の「のんのこ諫早まつり」が行われました。 曲に合わせて2枚の小皿を調子よく打ち鳴らし、軽快に踊ります。 諫早市で行われた「のんのこ諫早まつり」。 見どころの一つのんのこ街踊りには56団体、約3500人が参加しました。 （小学生6年生） 「6年生の最後の思い出となって、元気に踊れて笑顔で踊れてよかった」 まちには小皿を打ち鳴らす音が響き渡り、祭りムードに包まれました。