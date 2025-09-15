北海道・岩見沢警察署は9月14日、岩見沢市に住む男（62）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は9月14日午後1時ごろ、自宅で交際中の50代女性の顔を平手で複数回殴ったり、髪を掴んで引っ張ったりする暴行を加えた疑いが持たれています。男が自ら「女を叩いた。来てくれ」と警察に通報して事件が発覚。駆けつけた警察官が現行犯逮捕しました。警察によりますと、男は当時、酒に酔っていたということです。調べに対し男は「自分が