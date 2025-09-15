現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・ユナイテッドが宿敵マンチェスター・シティと敵地で対戦した。この“マンチェスター・ダービー”でユナイテッドは、18分にジェレミー・ドクのクロスからフィル・フォーデンにヘディングシュートを叩き込まれて先制点を献上。１点ビハインドで前半を終える。迎えた後半もペースを掴めずにいると、53分と68分にアーリング・ハーランドにゴールを許して、終わ