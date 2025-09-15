東洋大の優勝で幕を閉じた第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント。準決勝で東洋大にPK戦の末に敗れ、涙を流した駒澤大の３年生ストライカー今井拓人は、「来年もまたこの舞台に帰ってきて、次は絶対に優勝を掴みたい」と、悔しさと覚悟を抱えて大会を後にした。今井は岡山学芸館高時代、全国の頂点に登り詰めている。第101回全国高校サッカー選手権大会で彼は屈強なフィジカルとスピードを活かし、ラインブレイクや