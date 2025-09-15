15日は「敬老の日」です。長崎市の鈴木市長が病院や老人福祉施設を訪問し長寿を祝いました。 鈴木市長からお祝いされたのは、県内最高齢の門口 正雄さん 110歳です。 毎日3食のご飯をしっかり食べ、感謝することが元気の秘訣だそうです。 （門口 正雄さん） 「腹8分目をずっと今までもやっている」 長崎市によりますと、人口に占める65歳以上の割合を示す県内の高齢化率は34.5％で、100歳以上は1567人いるということです。