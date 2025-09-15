15日朝、十日町市の農道で普通乗用車が体長約1mのクマと衝突する事故がありました。ケガ人はいません。 警察によりますと、15日午前5時ごろ、十日町市原町の農道で男性が運転する普通乗用車が走行中に体長約1mのクマと衝突し、左前のバンパーなどが破損しました。運転手の男性にケガはなく、畑に向かっている途中だったということです。クマは津南町方向に逃げました。 現場は、田畑に囲まれた農道で約300m離れた場所