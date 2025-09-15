Îø¤»¤è¤Þ¤ä¤«¤·Å·»È¤É¤â¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àAmazon¥ì¥Ó¥å¡¼À±4.9¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¡¢Ì¡²è²È±¬·î¥³¥³(@uzcoco_66)¤µ¤ó¤Î¡ÖÎø¤»¤è¤Þ¤ä¤«¤·Å·»È¤É¤â¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£·î´©¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜ¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÈþÃËÈþ½÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î²¦Æ»¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤À¤¬¡¢¿Í¤ÎÉ½¤Î´é¤ÈËÜÀ­¤ÎÆóÌÌÀ­¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Ï20Ëü¤¤¤¤¤Í(2025Ç¯9·î8Æü»þÅÀ)¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¡Ö¿´·â¤Î¥¨¥ó¥¸¥§