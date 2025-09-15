中国メディアの上観新聞は13日、韓国の警察が「反中」右翼団体の中国大使館接近を禁止し、地元の商店主らが胸をなで下ろしているとする記事を掲載した。記事によると、韓国の警察は12日、一部の市民団体によるソウルの明洞一帯での「反中」集会開催禁止を通告した。この動きは韓国政府の要請に呼応したものであり、地元の商店主らに歓迎されている。ソウル南大門警察署は同日、中国大使館近くで集会と行進をすると届け出た団体に、