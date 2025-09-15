そろそろガツンとしたアプデがほしい頃。今回のiPhoneイベント、一番の注目はやっぱりiPhone Airでしたね。あとはもちろんiPhone 17 Proももちろんそれなりに目を引いてましたが（とくにコズミックオレンジ）、それに対してみんなが「ふーん」って感じで通り過ぎてたのが、一応アップデートされた、Apple Watchでした。まあ今回はマイナーアプデだったので、「ふーん」でもしょうがないですが、一応それぞれ見ていきましょう。Appl