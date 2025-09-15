◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京)男子マラソンは、フライングに始まり、同タイムでのワンツーフィニッシュなど、異例づくしのレースとなりました。試合開始時には、フライングにより約100メートルを走った選手たちがスタートラインへと戻り、やり直しとなりました。一発失格はなく、全員で再スタートを切りました。さらに、レース終盤。国立競技場には、先頭のA.ペトロス選手(ドイツ)、A.F.シンブ選手(タンザニア)、I.アウアニ