お笑いタレント有吉弘行（51）が14日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。21年11月に呼吸不全で亡くなった占術家の細木数子さんと晩年、親しかったお笑い芸人を実名告白した。番組では、2026年に配信予定のNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（瀧本智行監督）に言及。細木数子さん役は女優戸田恵梨香が演じる。有吉は「結構、晩年竹山さんがかわいがってもらって」とカンニング竹