ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢À¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ì¼ã¤µ¤òÊÝ¤ÄÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀèÆü¡¢ÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð¤¿»þ¤Î?¥¤¥±¥ª¥¸?¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£»Ê²ñ¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×Àß³ÚÅý¤«¤é¡Ö²¿¤«¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ã¤µ¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤«¤ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¥¸¥à¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¡£ÂÎ·Á¤Ï¡Ä¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç