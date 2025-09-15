NHK大河ドラマ「べらぼう」第35回は「間違凧文武二道」。同ドラマにおいては吉原遊廓の様々な情景、遊女と男客のやり取りなどが描かれています。遊廓における客の振る舞いも様々あるでしょうが、もし散々、廓で遊んだ後でその「支払いができない！」となった場合はどうなるのでしょうか？「かくの始末と紙入をあけて見せ客種のわるさ始末におえぬなり」と川柳にあるように遊廓で遊んだは良いが、支払いができない客もいたよう