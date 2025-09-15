日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」に収録されるカップリング楽曲「言葉の限界」のミュージックビデオが、日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。【動画】「こんなん泣いちゃう」河田陽菜センター曲「言葉の限界」MV映像では、今作の活動をもってグループからの卒業を発表している二期生・河田陽菜がセンターを務めることが明らかに。田舎町を舞台に、仲間との楽しい思い出を胸に新たな未来へと旅立つ