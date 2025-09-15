今年初めて開催された国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ」（ＭＡＪ）が、来年に第２回が開催されることが１５日、発表された。日本の音楽業界主要５団体が垣根を越え、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとしたＭＡＪは、“アジア版グラミー賞”とも称される音楽アワード。日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、世界の音楽業界と連携していく足がかりで、今年５月に京都で