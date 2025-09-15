◇社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選1回戦サムティ2―1島津製作所（2025年9月15日わかさスタジアム京都）社会人野球の日本選手権大会近畿地区最終予選が15日に開幕し、サムティが島津製作所との1回戦を2―1で制した。兵庫県三木市を拠点とする同社は、今年2月に元阪神・尾仲祐哉、元広島・曽根海成のNPB出身2人を含む選手23人で始動した。初出場となった日本選手権大会近畿地区最終予選。初戦の先発登板を託さ