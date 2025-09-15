NPB(日本野球機構)は、15日の公示を発表。オリックスは椋木蓮投手を登録し、曽谷龍平投手、山岡泰輔投手を抹消しました。登録された椋木投手は、21年にドラフト1位でオリックスに入団したプロ4年目右腕。今季は未だ勝ちがなく、成績は0勝2敗。防御率は9.33となっています。一方、抹消された曽谷投手は、今季は19試合で先発し、8勝6敗。防御率3.55という成績。曽谷投手は、14日のソフトバンク戦で折れたバットが胸部付近に直撃し、