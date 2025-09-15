好角家タレントで観戦姿が「えらい美人」として話題の山根千佳が１４日、自身のＳＮＳを更新。同日に初日を迎えた秋場所を観戦したことを報告した。「初日楽しすぎた！生観戦最高です！」と綴り、肩をチラリと覗かせたワンピース姿で観戦する様子を投稿した。コメント欄などでは「千佳ちゃんが国技館に戻ってきた」、「いいところで見てるなぁ〜」と反響が寄せられていた。