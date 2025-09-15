俳優の志尊淳（30）が、29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。過去の未公開シーンが放送され、過去の母親の病を明かした。MCの井桁弘恵から「今から3年前、お母さまも病気になられたそうですが」と触れられ、志尊は「母親が病気になる2日か3日前に、母親が携帯を買いたいって言ってて、いざ買いに行こうかってなったら母親が『今日体調悪いからやめておくわ』って。（母親が）言ったのに。『は？』