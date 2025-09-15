元NHK政治記者でジャーナリストの岩田明子氏が15日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にゲスト出演。安倍晋三元首相を「怒鳴っちゃった」過去を明かした。番組では、退陣を表明した石破茂首相についてトーク。NHK時代に安倍氏の番記者を務めていた岩田氏は、石破氏退陣をめぐって情報が交錯したことを受け「私も安倍総理の退陣（の第一報を）取る時、もう退陣するなって分かっただけに、この後もう