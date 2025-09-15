プレミアリーグ第4節、バーンリーとリヴァプールの一戦はリヴァプールが0-1と勝利を収めた。バーンリーの堅い守備を相手に攻めあぐね、アディショナルタイムまで0-0で推移していたこの試合。しかしそのATにドラマが待っていた。交代出場したジェレミー・フリンポンがクロスを入れると、バーンリーMFハンニバル・メイブリが上げた手に当ててしまい、リヴァプールはPKを獲得。これをモハメド・サラーが沈め、土壇場で勝ち点3を手に入