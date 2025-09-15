バルセロナのマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが背中の手術のため長期離脱することが発表されて以降、ドイツ国内ではマヌエル・ノイアーの代表復帰を望む声が日増しに高まっている。既に39歳と年齢的にはキャリアの最晩年とも言える時期に達し、全盛期ほど神懸ったセービングを見せる機会は減っているノイアーだが、その経験と存在感は依然として他のドイツ人ゴールキーパーと比べて群を抜いている。テア・シュテーゲンの今後