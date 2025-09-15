J3のアスルクラロ沼津は14日、同日付で中山雅史監督が退任することになったと発表した。後任には、鈴木秀人ヘッドコーチが監督に就任する。現役時代は日本屈指のストライカーとして活躍し、日本代表が初出場した1998年のフランスワールドカップで記念すべき初ゴールを記録した中山氏。キャリア晩年はアスルクラロ沼津で過ごし、現役引退後は古巣ジュビロ磐田でコーチを務めたが、2023シーズンから沼津へ戻り監督に就任した。指揮官