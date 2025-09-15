全日本プロレスは１５日、後楽園ホールで「第１２回王道トーナメント」準決勝・優勝決定戦を開催した。王道トーナメント準決勝で宮原健斗が関本大介を破り決勝進出を決めた。続く準決勝第２試合では、本田竜輝が昨年覇者の綾部蓮を破り初優勝へ前進した。バックステージで本田は「勝ったぞ！」と胸を張り宮原を突破し初制覇を誓った。