◆イースタン・リーグ西武―巨人（１５日・カーミニーク）巨人は１５日、イースタン・西武戦のスタメンを発表した。先発は代木大和投手で、山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線では左手首痛から復帰し、この日から２軍に合流したエリエ・ヘルナンデス外野手が「２番・中堅」で先発出場する。チームは、ここまで７５勝３７敗２分けでイースタン首位を独走。２位・西武とは１１・５ゲーム差で、残り試合が１２のため、こ