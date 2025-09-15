◇高校野球秋季静岡県大会▽２回戦掛川西２―１東海大静岡翔洋（１５日・ちゅ〜るスタジアム清水）昨夏の甲子園出場校の掛川西が、今夏の県４強・東海大静岡翔洋を下し、３回戦進出を決めた。右腕エースの古岡都暉（とき、２年）が１１２球で７安打１失点完投。１９９８年夏の甲子園準優勝に輝いた京都成章の左腕エース・基紀さんの長男で、松坂大輔と決勝で投げ合った左腕のジュニアが、来春のセンバツにつながる大会で好投し